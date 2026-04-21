«Батальон Монако». В Украину экстрадировали подозреваемого в вымогательстве 1 млн долларов, который был в розыске с 2022 года

Сергей Ошеровский с женой в Куршавеле в январе 2023 года (Фото: Mykhailo Tkach / Facebook)

Румыния экстрадировала в Украину подозреваемого в вымогательстве 1 млн долларов, сообщила Киевская городская прокуратура во вторник, 21 апреля. Ведомство не указывает фамилию фигуранта, но, по данным Украинской правды , речь идет о Сергее Ошеровском.

Мужчину подозревают в вымогательстве у потерпевшего денег с угрозой насилия в отношении него и членов его семьи (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

По данным следствия, Ошеровский вместе с двумя сообщниками требовал у иностранного гражданина несуществующий долг в размере 1 млн долларов или его эквивалент в размере 15 Bitcoin.

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Одного из сообщников задержали в январе 2022 года во время передачи ему части денег, других фигурантов объявили в розыск.

Ошеровский находился в международном розыске с октября 2022 года. Тогда же ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В ноябре 2025 года подозреваемого задержали в Румынии. В апреле 2026 года его передали украинским правоохранительным органам.

Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ошеровский фигурировал в сюжете журналиста УП Михаила Ткача под названием Батальон Монако.

В январе 2023 года на горнолыжном курорте Куршевель во Франции заметили украинца Сергея Ошеровского, который находился в розыске МВД, и его жену Карину Жосан, которые развлекались под песню Вова, е*** их, б***ь.