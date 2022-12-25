Наев проверил готовность Сил обороны Киевской области противодействовать вражеским ДРГ
Командующий Объединенными силами проверил готовность сил обороны Киевской области противодействовать ДРГ (Фото:Скриншот видео Командование Объединенных Сил ВС Украины/Facebook)
Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность Киевской области противодействовать вражеским диверсионно-разведывательным группам.
Об этом сообщает командование Объединенных сил в Facebook в воскресенье, 25 декабря.
Наев рассказал легенду тренировок, согласно которой противник пытается высадить тактический воздушный десант и захватить важный государственный объект. Подразделения ВСУ во взаимодействии с подразделениями Нацгвардии «уничтожили» транспортные вертолеты в воздухе и «нанесли огневое поражение» передовому отряду, пытавшемуся захватить плацдарм для дальнейших действий.
По словам командующего, для того, чтобы осуществить огневое поражение, провели маневр артиллерии. Для этого нужно было преодолеть водное препятствие с помощью ПТС-2 (плавающий транспортер) и паромных переправ.
«Но пределов совершенствованию практических навыков и умений нашего личного состава нет. Командиры будут продолжать эти тренировки и в дальнейшем для доведения действий подчиненных до автоматизма», — подчеркнул Наев.
Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что сейчас разведданных о неизбежном вторжении с территории Беларуси нет, но сбрасывать со счетов угрозу нельзя. В ISW считают, что наступление российских войск со стороны Беларуси зимой маловероятно, но отвергать такую возможность нельзя. В украинской разведке 21 декабря заявили, что ВСУ подготовили план действий на случай вторжения из Беларуси, но угрозы пока нет.