Наев проверил готовность Сил обороны Киевской области противодействовать вражеским ДРГ

25 декабря, 12:43
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Командующий Объединенными силами проверил готовность сил обороны Киевской области противодействовать ДРГ (Фото:Скриншот видео Командование Объединенных Сил ВС Украины/Facebook)

Командующий Объединенными силами проверил готовность сил обороны Киевской области противодействовать ДРГ (Фото:Скриншот видео Командование Объединенных Сил ВС Украины/Facebook)

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность Киевской области противодействовать вражеским диверсионно-разведывательным группам.

Об этом сообщает командование Объединенных сил в Facebook в воскресенье, 25 декабря.

Наев рассказал легенду тренировок, согласно которой противник пытается высадить тактический воздушный десант и захватить важный государственный объект. Подразделения ВСУ во взаимодействии с подразделениями Нацгвардии «уничтожили» транспортные вертолеты в воздухе и «нанесли огневое поражение» передовому отряду, пытавшемуся захватить плацдарм для дальнейших действий.

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По словам командующего, для того, чтобы осуществить огневое поражение, провели маневр артиллерии. Для этого нужно было преодолеть водное препятствие с помощью ПТС-2 (плавающий транспортер) и паромных переправ.

«Но пределов совершенствованию практических навыков и умений нашего личного состава нет. Командиры будут продолжать эти тренировки и в дальнейшем для доведения действий подчиненных до автоматизма», — подчеркнул Наев.

https://www.facebook.com/JointForcesCommandAFU/videos/1579885022459669

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что сейчас разведданных о неизбежном вторжении с территории Беларуси нет, но сбрасывать со счетов угрозу нельзя. В ISW считают, что наступление российских войск со стороны Беларуси зимой маловероятно, но отвергать такую возможность нельзя. В украинской разведке 21 декабря заявили, что ВСУ подготовили план действий на случай вторжения из Беларуси, но угрозы пока нет.

https://www.youtube.com/watch?v=zZNdooMSukg
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Киевская область Сергей Наев Война России против Украины ДРГ

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