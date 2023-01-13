Наев проверил готовность украинских подразделений на Волынском направлении вблизи границы с Беларусью 13 января, 12:48 Украинские военные готовятся отражать атаки противника (Фото:Скриншот видео Командование Объединенных сил ВСУ/Facebook)

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность украинских подразделений на Волынском направлении вблизи границы с Беларусью.

Как сообщили в пресс-службе Командования Объединенных сил ВСУ, он посетил учения по охране и обороне важного государственного объекта критической инфраструктуры.

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Их целью стала отработка координации и эффективного взаимодействия между подразделениями Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, Службы безопасности, Нацполиции и ГСЧС.

По словам Наева, подразделения Сил обороны действовали слаженно и показали высокий уровень обученности и взаимодействия.

«Командиры должны быть четко осведомлены в обстановке и принимать адекватные решения. Это очень правильно и очень полезно для совместных действий всех подразделений, входящих в Сектор безопасности и обороны», — резюмировал он.

Накануне Служба безопасности Украины провела масштабные контрдиверсионные тренировки в районах Ровенской области, которые граничат с Беларусью. Они прошли на фоне угроз возможного нового наступления.

В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

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По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси.

Перед этим в Генштабе ВСУ также заявляли, что на этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров.

6 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют перемещений техники и личного состава врага возле границы.



Командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси остается маловероятной, несмотря на стягивание россиянами на территорию страны военной техники и запланированные совместные учения.