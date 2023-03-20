Организатор пыточных. В Херсонской области ликвидировали российского коллаборанта-«начальника СИЗО» — ГУР

20 марта, 12:58
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Сергей Москваленко (Фото:ГУР/Telegram)

Сергей Москваленко (Фото:ГУР/Telegram)

На временно оккупированной территории Херсонской области на днях ликвидировали российского коллаборанта Сергея Москаленко, организовавшего пыточные в регионе.

Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины в понедельник, 20 марта.
Там рассказали, что 44-летний Москаленко был жителем Новой Каховки и владельцем местной охранной фирмы. Во время оккупации он пошел на сотрудничество с россиянами и получил должность так называемого начальника СИЗО, где над пленными украинцами совершали бесчеловечные пытки.

Видео дня

13 марта во временно оккупированной Новой Каховке партизаны взорвали заместителя главы так называемой «Новокаховской военной администрации» . На следующий день росСМИ сообщили, что было покушение на коллаборанта Виталия Гура .

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Пытки Херсонская область Коллаборант Новая Каховка Коллаборационизм

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