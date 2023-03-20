Организатор пыточных. В Херсонской области ликвидировали российского коллаборанта-«начальника СИЗО» — ГУР
Сергей Москваленко (Фото:ГУР/Telegram)
На временно оккупированной территории Херсонской области на днях ликвидировали российского коллаборанта Сергея Москаленко, организовавшего пыточные в регионе.
13 марта во временно оккупированной Новой Каховке партизаны взорвали заместителя главы так называемой «Новокаховской военной администрации» . На следующий день росСМИ сообщили, что было покушение на коллаборанта Виталия Гура .