Организатор пыточных. В Херсонской области ликвидировали российского коллаборанта-«начальника СИЗО» — ГУР 20 марта, 12:58 Сергей Москваленко (Фото:ГУР/Telegram)

На временно оккупированной территории Херсонской области на днях ликвидировали российского коллаборанта Сергея Москаленко, организовавшего пыточные в регионе.

Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины в понедельник, 20 марта.

Там рассказали, что 44-летний Москаленко был жителем Новой Каховки и владельцем местной охранной фирмы. Во время оккупации он пошел на сотрудничество с россиянами и получил должность так называемого начальника СИЗО, где над пленными украинцами совершали бесчеловечные пытки.



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13 марта во временно оккупированной Новой Каховке партизаны взорвали заместителя главы так называемой «Новокаховской военной администрации» . На следующий день росСМИ сообщили, что было покушение на коллаборанта Виталия Гура .