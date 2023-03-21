«Это ждет всех предателей». В разведке прокомментировали ликвидацию организатора пыточных в Херсонской области

21 марта, 09:00
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Сергей Москаленко (Фото:ГУР Минобороны)

Сергей Москаленко (Фото:ГУР Минобороны)

Уничтожение организатора пыточных в Херсонской области Сергея Москаленко — это справедливая ответственность, и то, что ожидает всех коллаборантов и предателей, подчеркнули в украинской разведке.

Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

«Судьба на самом деле проста, понятна, красноречива для всех — был государственный предатель и он погиб… Собственно, это то, что ожидает всех предателей, всех коллаборационистов, всех, кто предал свой народ, свое государство и участвовал в преступлениях против собственных граждан и собственной страны», — подчеркнул он.

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Накануне в ГУР МО сообщили о ликвидации Сергея Москаленко, который организовывал пыточные в Херсонской области. Его уничтожили на временно оккупированной территории.

44-летний Москаленко был жителем Новой Каховки и владельцем местной охранной фирмы. Во время оккупации он пошел на сотрудничество с россиянами и получил должность так называемого «начальника СИЗО», где над пленными украинцами совершали бесчеловечные пытки.

13 марта во временно оккупированной Новой Каховке партизаны взорвали заместителя главы так называемой «Новокаховской военной администрации». На следующий день росСМИ сообщили, что было покушение на коллаборанта Виталия Гура.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Разведка Пытки Херсонская область Война России против Украины

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