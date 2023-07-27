Бил и унижал. Главного военкома Ровенской области задержали, есть видео его издевательств над подчиненным — УП 27 июля, 13:42 Видео издевательств Луцюка над подчиненным (Фото:УП)

Руководитель Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Луцюк задержан, сообщила Украинская правда со ссылкой на источники в органах прокуратуры и ГБР.

В распоряжении УП также есть видео с телефона задержанного. На нем военком бьет и унижает своего подчиненного. Они разговаривают о наркотиках.

Об официальной причине задержания Луцюка правоохранители обещают сообщить позже.

Видео дня

23 июля президент Украины Владимир Зеленский дал срочное поручение создать комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, чтобы они «не позорили наше государство и память погибающих на фронте героев».

25 июля Зеленский сообщил о «неутешительных результатах» проверки военных.

«Сегодня представили мне некоторые предварительные результаты проверки других военкомов, кроме бывшего одесского. И неутешительные результаты. Конечно, правоохранители реализуют их законным способом, и общество все увидит», — сказал он в своем видеообращении.

Скандал с военкомом Борисовым — что известно

В начале мая экс-нардеп Игорь Мосийчук рассказывал Radio NV, что передал НАБУ доказательства относительно элитной недвижимости в Испании, купленной Борисовым во время военного положения.

УП публиковала расследование о том, что семья Борисова за время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Сам Борисов утверждал, что ничего не знает об этом, а его жена якобы занимается в Испании «розничной торговлей».

Госбюро расследований в мае открыло уголовное дело в отношении Борисова из-за информации о том, что он за деньги приказывал подчиненным не призывать определенных людей. Его отстранили от должности.

28 июня в ОК Юг заявили об увольнении Борисова. Вместо него на должность назначили полковника Александра Охрименко.