В ГУР рассказали, какие повреждения получил патрульный корабль оккупантов Сергей Котов в результате атаки 14 сентября 18 сентября, 22:21 Патрульный корабль проекта Василий Быков (иллюстративное фото) (Фото:Yevhen Zhuk / krymr.org (RFE/RL))

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов рассказал о повреждениях, которые получили патрульные корабли страны-агрессора России в Черном море 14 сентября. Об этом сообщает LIGA.net.

Начальник разведывательного отдела штаба округа, российский полковник Филатов признал атаку на патрульные корабли Василий Быков и Сергей Котов и заявил, что на втором корабле был поврежден винт, он получил пробоину в левом борту 50 на 100 см выше ватерлинии.



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«Оба эти поражения достаточно серьезны. Это означает, что на длительный период корабль Сергей Котов будет находиться на ремонте и не будет участвовать в агрессивных действиях государства-агрессора против Украины», — отметил Юсов.

Стратком ВСУ 14 сентября подтвердил, что утром в этот день Силы обороны ударили по двум патрульным кораблям страны-агрессора России проекта 22160 типа Василий Быков в юго-западной части Черного моря, они получили повреждения. Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров намекнул, что операцию провели с помощью морских дронов.



В ночь на 13 сентября Силы обороны повредили в Севастополе большой десантный корабль Минск и подлодку Ростов-на-Дону. В украинской разведке заявили, что они не подлежат восстановлению.

15 сентября источники NV в СБУ сообщили, что морской дрон СБУ подбил российский ракетный корабль Самум.

Инфографика: NV