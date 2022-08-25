Чиновник Харьковского горсовета отдыхает в Ницце во время войны. Мэр отреагировал 25 августа, 20:57 Сергей Колесник на отдыхе (Фото:seregeikolesnik / instagram)

Глава департамента земельных отношений Харьковского городского совета Сергей Колесник опубликовал фото отдыха из Ниццы во Франции. Городской голова Харькова Игорь Терехов начал проверку.

Об этом сообщает Kharkiv Today.

Колесник опубликовал фотографию на своей странице в социальных сетях, указав геолокацию Ниццы. На одном фото мужчина на центральной площади города, а на другом рядом с машиной Porsche с харьковскими номерами. Стоимость такого автомобиля составляет почти 4,7 миллиона гривен.

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Мэр города уже отреагировал на произошедшее и поручил провести проверку и пообещал при подтверждении факта пребывания в Ницце уволить чиновника.

«У меня решение однозначное. Этот человек не должен занимать, если подтвердятся факты, такую должность, которую он занимает. Я дал задание буквально вчера после этой информации проверить все факты. Если факты подтвердятся, он будет уволен», — заявил Терехов.

На данный момент Колесник закрыл свои профили в соцсетях, однако в сети есть скриншоты публикации.

Сергей Колесник / Фото: seregeikolesnik / instagram

Сам Колесник пока не комментировал этот инцидент.

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