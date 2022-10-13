Кислица высмеял Россию после голосования Генассамблеи ООН по поводу псевдореферендумов 13 октября, 09:08 Постпред Украины в ООН Сергей Кислица (Фото:REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица высмеял Россию после голосования в Генассамблее ООН за резолюцию, осуждающую попытки аннексировать временно захваченные территории Украины.

Украинский дипломат в своем Twitter иронично отреагировал на результаты голосования.

«О, Боже! Я не могу видеть! Сколько, вы говорите, проголосовало за Россию? 4? Вот это да!», — написал Кислица, добавив свое фото с биноклем.

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12 октября Генассамблея ООН поддержала проект резолюции, осуждающий незаконные попытки аннексии временно захваченных Россией территорий Украины. Резолюцию поддержали 143 страны, пять выступили против, 35 — воздержались.

Против голосовали Беларусь, КНДР, Никарагуа, Россия и Сирия.

В тексте резолюции сказано, что Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская области частично находятся под временным военным контролем России в результате агрессии и в нарушение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, а «решения» России об их статусе не соответствуют принципам Устава ООН.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».



Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.