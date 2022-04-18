«Как оно, сидеть в кресле СССР?»: Лучшие цитаты постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы 18 апреля, 17:37 Цей матеріал також доступний українською Постпред Украины в ООН Сергей Кислица (Фото:REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица стал новым героем социальных сетей. Он развенчивает ложь, которую пытается распространять представитель страны-агрессора и проводит исторические параллели между действующей властью РФ и преступниками Второй мировой войны.



На заседаниях Совбеза ООН Кислица развенчивает фейки, которые пытается распространять представитель России Василий Небензя.

Так, 5 апреля россиянин прочитал фрагмент интервью жительницы Бучи, в котором она говорит, что "при ней людей не расстреливали". Небензя пытался представить это как доказательство того, что российские оккупанты якобы не причастны к массовым убийствам мирных жителей Бучи. Тем не менее, Сергей Кислица ответил представителю страны-агрессора, продолжив цитату женщины.

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Цитата. «Бывало так, что российские солдаты передавали сухпаек в подвал, а потом кидали туда гранату», - вы же хотели процитировать это интервью. Почему же вы его полностью не процитировали. Мы уже привыкли к вранью, которое постоянно выливается нам на головы в зале Совета безопасности. Сергей Кислица, представитель Украины в ООН

Также одна из заслуг Сергея Кислицы — исключение России из Совета прав человека в ООН.



На угрозы тирана Путина о применении ядерного оружия представитель Украины в ООН ответил достаточно конкретно.



Если он хочет убить себя, ему не нужно применять ядерный арсенал – он должен сделать то же, что известный человек в Берлине в своем бункере в мае 1945 года. Сергей Кислица, представитель Украины в ООН

Кислица проводит и более жесткие исторические параллели.



Риббентроп отрицал, что знает что-либо о концлагерях, о расовом уничтожении, об этой политике. И все равно его признали виновным на Нюрнбергском процессе. Мы знаем, что с ним случилось 16 октября 1946 года. Спасибо. Сергей Кислица, представитель Украины в ООН

В своих выступлениях Сергей Кислица обращался и к россиянам, цитируя их классиков.



Перейду на русский язык, чтобы меня возможно услышали россияне. И знаете, что я тут подумал, что ответом на вопрос «Хотят ли русские войны» в условиях сегодняшней России станет парад 9 мая на Красной площади. Когда мы увидим, вынесут ли портреты Сталина его участники. Того самого Сталина, который в свое время был вынесен из мавзолея, но, как представляется, не из умов. Сергей Кислица, представитель Украины в ООН

Также Кислица троллил Россию из-за «непрекращения существования СССР».



Средства массовой информации распространили текст, который приписывается вашей коллеге по цеху госпоже Захаровой. Позвольте зацитировать. «С точки зрения международного права геополитические преобразования 1991 года не привели к исчезновению СССР как субъекта международного права. Государство под названием СССР не прекратило, а продолжило свою международную правосубъектность». Конец цитаты. Какого оно в кресле постоянного члена Совета безопасности Союза Советских Социалистических Республик? Сергей Кислица, представитель Украины в ООН

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