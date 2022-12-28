Решительный протест. МИД отреагировал на приезд соратника Путина Кириенко на Запорожскую АЭС

28 декабря, 21:02
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На Запорожскую АЭС незаконно приехал представитель Кремля (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

На Запорожскую АЭС незаконно приехал представитель Кремля (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Министерство иностранных дел Украины в среду, 28 декабря, осудило незаконное посещение временно оккупированной Запорожской АЭС кремлевским чиновником Сергеем Кириенко.

Как сообщает пресс-служба МИД, Россия в очередной раз грубо нарушила международное право и украинское законодательство, а также показала, что полностью игнорирует требования трех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ.

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В ведомстве напомнили, что страна-агрессор РФ цинично пренебрегает нормами ядерной безопасности. МИД рассчитывает на эффективные шаги стран-членов МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси, а также призывает партнеров и институции ЕС расширить санкции против компании Росатом, связанных с ней фирм и других ключевых факторов атомной энергетики РФ. В МИД также подчеркнули, что нужно как можно быстрее разработать механизм полного прекращения сотрудничества с Россией в ядерной сфере и ограничить права и привилегии государства-агрессора в МАГАТЭ.

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«Ожидаем последовательной и бескомпромиссной позиции всех членов мирового сообщества в обеспечении обязательности политических, экономических и правовых последствий для государства-террориста за все его преступления и противоправные действия», — добавили в ведомстве.

Ранее фейковый «член администрации» оккупантов во временно захваченной части Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Кириенко приехал на украинскую ЗАЭС «проверять безопасность и условия работы» сотрудников госкомпании страны-агрессора Росатом.

Инфографика: НВ

22 декабря глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о возобновлении переговоров со страной-агрессором Россией по созданию безопасной зоны вокруг временно оккупированной Запорожской АЭС. 13 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о договоренностях по выводу военной техники РФ с украинской АЭС.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   МИД Украины МАГАТЭ Запорожская АЭС ЗАЭС Сергей Кириенко Оккупированные территории Война России против Украины

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