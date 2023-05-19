Экс-мэра Рубежного приговорили к десяти годам лишения свободы за сотрудничество с оккупантами 19 мая, 12:50 Сергей Хортив (Фото:www.gp.gov.ua)

Экс-мэра Рубежного Сергея Хортива приговорили к десяти годам лишения свободы за коллаборационизм.

Об этом сообщил Офис генпрокурора в пятницу, 19 мая.

Прокуроры в суде доказали, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину чиновник, фактически самоустранившись от выполнения своих полномочий, добровольно начал сотрудничать с врагом.

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По информации ведомства, в марте 2022 года он согласился на предложение представителей оккупационных властей государства-агрессора стать «руководителем администрации города Рубежное ЛНР».

Осужденный публично отрицал осуществление вооруженной агрессии РФ против Украины и призвал к сотрудничеству с оккупантами. Задокументировано, что он неоднократно давал интервью пропагандистским медиаресурсам псевдореспублики.

В прокуратуре сообщили, что на одной из видеозаписей, опубликованной в Telegram-канале главы Чеченской Республики, осужденный вместе с «кадыровцами» рассказывал об обыске у военнослужащего ВСУ.

Также после назначения на псевдодолжность руководитель оккупационной администрации проводил личные приемы населения в захваченном врагом городе. На них публично заявлял, что поддерживает действия РФ, в частности так называемую «специальную военную операцию».

Принятие приговора осуществлялось в порядке специального судебного производства.

Осужденному назначено максимальное в пределах санкции наказание – десять лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.



Мероприятия по документированию и специальное досудебное расследование проводили сотрудники 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и ГУ Нацполиции в Луганской области.