Хлань рассказал, освобождение какого города позволит снова лишить воды оккупированный Крым 15 ноября, 14:42 Чтобы возобновить водоснабжение Крыма, РФ подорвала дамбу в Чаплинском районе (Фото:REUTERS/Stringer)

Украина может снова полностью перекрыть водоснабжение Крыма, временно оккупированного российскими войсками.

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По словам депутат Херсонского областного совета Сергея Хланя, для этого ВСУ нужно освободить от российских захватчиков Таврийск Каховского района.

«Когда мы сможем взять под контроль город Таврийск, расположенный между Новой Каховкой и Каховкой, тогда можно говорить о закрытии шандора и перекрытии воды в Крым», — рассказал он во время брифинга во вторник, 15 ноября.

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Хлань объяснил, что в Таврийске находится основное сооружение Северокрымского канала, на котором можно перекрывать подачу воды, которая после подрыва РФ дамбы в Чаплинском районе самотеком поступает на территорию полуострова.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее отметил, что возобновить водоснабжение Крыма в полном объеме оккупантам тогда так и не удалось, поскольку для этого необходима бесперебойная работа всей системы гидротехнических сооружений.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».

В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.