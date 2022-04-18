Начались уличные бои: войска РФ вошли в Кременную, но закрепиться не смогли — глава ОВА 18 апреля, 10:03 Цей матеріал також доступний українською Перед наступлением войска РФ нанесли по городу несколько ударов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска вошли в Кременную Луганской области, однако закрепиться в городе не смогли.

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Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил у себя в Facebook глава местной ОВА Сергей Гайдай.

«Ночью враг сумел пробиться в Кременную, однако закрепиться не смог. Бои продолжаются в самом городе. Враг попал в семь жилых домов и в спортивную жемчужину города — физкультурный центр Олимп, там пожар в 2400 кв. м. Спасатели работают усиленно, ведь рядом с центром находится лес», — рассказал он.

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Кроме того, оккупанты также нанесли удары по другим городам области.

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