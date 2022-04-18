Начались уличные бои: войска РФ вошли в Кременную, но закрепиться не смогли — глава ОВА

18 апреля, 10:03
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Перед наступлением войска РФ нанесли по городу несколько ударов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Перед наступлением войска РФ нанесли по городу несколько ударов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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Российские войска вошли в Кременную Луганской области, однако закрепиться в городе не смогли.

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Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил у себя в Facebook глава местной ОВА Сергей Гайдай.

«Ночью враг сумел пробиться в Кременную, однако закрепиться не смог. Бои продолжаются в самом городе. Враг попал в семь жилых домов и в спортивную жемчужину города — физкультурный центр Олимп, там пожар в 2400 кв. м. Спасатели работают усиленно, ведь рядом с центром находится лес», — рассказал он.

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Кроме того, оккупанты также нанесли удары по другим городам области.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/145523227987069
https://www.facebook.com/watch/?v=386132370191044
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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