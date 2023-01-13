ВСУ продвигаются в Луганской области. Коллаборанты бегут из Сватово и Кременной — Гайдай 13 января, 12:26 Чтобы остановить ВСУ, РФ перебрасывает на направление Сватово-Кременная дополнительные силы (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Украинские войска продолжают постепенное продвижение в Луганской области, в связи с чем российские оккупанты перебрасывают туда дополнительные силы.

Об этом в пятницу, 13 января, сообщил глава местной ОВА Сергей Гайдай.

«На направление Сватово-Кременная россияне продолжают перебрасывает больше солдат. Дома в селах, которые занимали орки вдоль линии фронта, уже почти пусты, всех отправляют воевать. Рашисты „проседают“ на этом направлении и зарываются в „норы“. ВСУ продвигаются», — рассказал он у себя в Telegram-канале.

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Кроме того, по словам Гайдая, понимая неизбежность деоккупации, прокремлевские коллаборанты уже бегут из Сватово и Кременной в другие населенные пункты региона подальше от линии фронта.