ВСУ продвигаются в Луганской области. Коллаборанты бегут из Сватово и Кременной — Гайдай

13 января, 12:26
Поделиться:
Чтобы остановить ВСУ, РФ перебрасывает на направление Сватово-Кременная дополнительные силы (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Чтобы остановить ВСУ, РФ перебрасывает на направление Сватово-Кременная дополнительные силы (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Украинские войска продолжают постепенное продвижение в Луганской области, в связи с чем российские оккупанты перебрасывают туда дополнительные силы.

Читайте также:
В оккупированном Алчевске возобновили мобилизацию, госпитали переполнены ранеными военными РФ — Луганская ОВА

Об этом в пятницу, 13 января, сообщил глава местной ОВА Сергей Гайдай.

Читайте также:

Мобилизованные россияне сами называют себя «пушечным мясом» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) Российские мобики не хотят идти в атаку в районе Сватово. Командование шлет их через минные поля

«На направление Сватово-Кременная россияне продолжают перебрасывает больше солдат. Дома в селах, которые занимали орки вдоль линии фронта, уже почти пусты, всех отправляют воевать. Рашисты „проседают“ на этом направлении и зарываются в „норы“. ВСУ продвигаются», — рассказал он у себя в Telegram-канале.

Видео дня

Кроме того, по словам Гайдая, понимая неизбежность деоккупации, прокремлевские коллаборанты уже бегут из Сватово и Кременной в другие населенные пункты региона подальше от линии фронта.

https://www.youtube.com/embed/Knbp9WgzRT8
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Луганская область Сватово Сергей Гайдай Война России против Украины Кременная

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X