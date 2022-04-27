В Северодонецке священник МП сдавал РФ позиции украинских войск — глава ОВА
В телефоне священника нашли переписку с его кураторами (Фото:laf.md)
Правоохранители разоблачили в Северодонецке Луганской области священника так называемого московского патриархата, сотрудничавшего с российскими оккупантами.
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Об этом в среду, 27 апреля, сообщил глава местной ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, злоумышленник передавал захватчикам сведения о дислокации украинских войск.
«В телефоне была обнаружена переписка с представителями незаконных вооруженных формирований, в которой этот гражданин передавал сведения о численности, дислокации, вооружении военнослужащих ВСУ», — рассказал он.
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