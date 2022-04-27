В Северодонецке священник МП сдавал РФ позиции украинских войск — глава ОВА

27 апреля, 09:43
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В телефоне священника нашли переписку с его кураторами (Фото:laf.md)

В телефоне священника нашли переписку с его кураторами (Фото:laf.md)

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Правоохранители разоблачили в Северодонецке Луганской области священника так называемого московского патриархата, сотрудничавшего с российскими оккупантами.

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Об этом в среду, 27 апреля, сообщил глава местной ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, злоумышленник передавал захватчикам сведения о дислокации украинских войск.

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«В телефоне была обнаружена переписка с представителями незаконных вооруженных формирований, в которой этот гражданин передавал сведения о численности, дислокации, вооружении военнослужащих ВСУ», — рассказал он.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия РПЦ Северодонецк Коллаборант Священник Московский патриархат Война России против Украины

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