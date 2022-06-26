Северодонецк разрушен на 90% - Гайдай 26 июня, 00:49 Цей матеріал також доступний українською Разрушенные жилые дома в Северодонецке (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские военные разрушили захваченный Северодонецк на 90%.

Он отметил, что оккупанты не смогут восстановить коммуникации в городе. Эвакуация из Северодонецка в данный момент возможна только через оккупированные территории.

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«Выехать из Северодонецка сейчас можно только через временно оккупированные территории. рашисты устанавливают в городе свои порядки, назначили „коменданта“, снимают пропагандистские сюжеты с людьми, выходящими из укрытий завода Азот», — заявил Гайдай.

Утром 24 июня стало известно, что украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны. Журналист Юрий Бутусов отметил, что «уходить горько, но это решение давно уже назрело».

Позже глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко в эфире Радио НВ сообщил, что бои продолжаются и российские оккупанты продолжают использовать весь арсенал артиллерии по украинским защитникам, которые выходят из города.

25 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что заявления в соцсетях помешали операции по выходу украинских военных из города.

Первая попытка штурма города на берегу Северского Донца датирована 2 марта. Тогда оккупанты отступили. Возобновление наступления произошло в конце апреля. Войска РФ регулярно обстреливали Северодонецк, разрушив, по данным областных властей, 90% города.

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