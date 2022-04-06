РФ стягивает силы и дня через 3−4 начнет наступление в Луганской области — глава ОВА 6 апреля, 14:45 Цей матеріал також доступний українською Сергей Гайдай отметил, что ВСУ готовят оккупантам «гостеприимную» встречу (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты продолжают стягивать свои войска в Луганскую область и готовятся к наступлению, которое может начаться уже в ближайшие дни.

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Об этом в среду, 6 апреля, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

«Мы фиксируем постоянный подвоз новых сил (ВС РФ), техники и людей, я думаю, что они планируют закончить подвоз всех резервов и дня через 3−4 будут пытаться проводить наступление», — рассказал он.

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Гайдай также призвал местных жителей, которые находятся под постоянными обстрелами оккупантов, эвакуироваться.

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В то же время он заверил, что украинские военные готовят захватчикам «гостеприимную» встречу.

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