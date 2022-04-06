РФ стягивает силы и дня через 3−4 начнет наступление в Луганской области — глава ОВА
Сергей Гайдай отметил, что ВСУ готовят оккупантам «гостеприимную» встречу (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупанты продолжают стягивать свои войска в Луганскую область и готовятся к наступлению, которое может начаться уже в ближайшие дни.
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Об этом в среду, 6 апреля, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.
«Мы фиксируем постоянный подвоз новых сил (ВС РФ), техники и людей, я думаю, что они планируют закончить подвоз всех резервов и дня через 3−4 будут пытаться проводить наступление», — рассказал он.
Гайдай также призвал местных жителей, которые находятся под постоянными обстрелами оккупантов, эвакуироваться.
В то же время он заверил, что украинские военные готовят захватчикам «гостеприимную» встречу.
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