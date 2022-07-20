Гайдай сообщил подробности ликвидации группы вагнеровцев в Луганской области 20 июля, 10:57 Во время штурма позиций ВСУ группа вагнеровцев была ликвидирована в полном составе (Фото:Сергей Гайдай/t.me)

Ликвидации группы российских наемников из ЧВК Вагнера (Лига) бойцами 58-й ОМПБр в Луганской области предшествовало уничтожение Су-25 оккупантов, поддерживавшего их с воздуха.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава местной ОВА Сергей Гайдай.

«На днях они пытались посягнуть на позиции 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского, которая в течение нескольких лет защищала Луганскую область. Наемники атаковали позиции 58-й еще с воздуха. Один из пилотов Су-25, нанятый российской частной военной компанией, несколько дней подряд обстреливал наших ребят неуправляемыми ракетами. Пока его не приземлили», — рассказал чиновник.

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Гайдая также добавил, что сама группа вагнеровцев, пытавшаяся взять штурмом позиции украинских защитников, была ликвидировано в полном составе.

«Кровавый „бизнес“ этих россиян вчера лопнул», — добавил он.

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