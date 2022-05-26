«Летом все изменится»: Гайдай объяснил уход ВСУ из некоторых населенных пунктов Луганской области 26 мая, 16:41 Цей матеріал також доступний українською Сергей Гайдай объяснил, что ВСУ покидают разрушенные укрепления, чтобы занять новые (Фото:Луганская ОВА)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, когда может наступить переломный момент в сражении за Донбасс.

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По его словам, уход украинских военных из Светлодарска или других населенных пунктов региона обусловлен исключительно целесообразностью.

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«С первого дня обстреливаются все позиции наших военных, а мы-то уже четвертый месяц держим линию обороны. И понятно, что разрушено огромное количество каких-то наших оборонных строений… Понятно, что наши потихоньку отходят на более укрепленные позиции… Сейчас все силы россиян брошены сюда, а нам нужно сдерживать всю эту орду», — объяснил глава ОВА в эфире общенационального марафона.

При этом он отметил, что, когда украинская армия накопит необходимое количество сил и средств, в частности, тяжелое вооружение и другую военную технику от стран Запада, то сможет перегруппироваться и дать отпор российским оккупантам в Луганской обалсти и других регионах.

«Нет смысла бросать в бой по одной единице техники. Поверьте, что от одной или двух гаубиц позиция не поменяется, но зато мы можем их просто потерять… Никто никого не сливает. Чтобы выиграть войну, а не битву, мы иногда отступаем и покидаем населенные пункты, но летом все изменится», — подчеркнул Гайдай.

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