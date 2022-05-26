ВСУ уничтожили блокпост ВС РФ на трассе Лисичанск-Бахмут вместе с оккупантами — глава ОВА 26 мая, 12:30 Цей матеріал також доступний українською В то же время Сергей Гайдай отметил, что трасса сильно простреливается (Фото:Скриншот видео UA-CITY/YouTube)

Украинские военные уничтожили блокпост российских оккупантов, пытавшихся закрепиться на трассе Лисичанск-Бахмут.

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Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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«Было человек 50, им даже удалось закрепиться на какое-то время, даже какой-то блокпост поставили, но это был ситуативный успех. ДРГ там часть осталась — уже навечно. Блокпост разбит, их откинули. Трассу сейчас российская армия не контролирует. Единственное — они ее обстреливают», — рассказал он.

По словам Гайдая, на данное время доехать из Бахмута в Лисичанск — «колосально сложно», однако ВСУ находят другие варианты, чтобы перевозить гуманитарные грузы.

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