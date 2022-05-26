ВСУ уничтожили блокпост ВС РФ на трассе Лисичанск-Бахмут вместе с оккупантами — глава ОВА

26 мая, 12:30
Цей матеріал також доступний українською
В то же время Сергей Гайдай отметил, что трасса сильно простреливается (Фото:Скриншот видео UA-CITY/YouTube)

В то же время Сергей Гайдай отметил, что трасса сильно простреливается (Фото:Скриншот видео UA-CITY/YouTube)

Украинские военные уничтожили блокпост российских оккупантов, пытавшихся закрепиться на трассе Лисичанск-Бахмут.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Видео дня

«Было человек 50, им даже удалось закрепиться на какое-то время, даже какой-то блокпост поставили, но это был ситуативный успех. ДРГ там часть осталась — уже навечно. Блокпост разбит, их откинули. Трассу сейчас российская армия не контролирует. Единственное — они ее обстреливают», — рассказал он.

Читайте также:
«Дорога жизни». Трасса Лисичанск-Бахмут не перекрыта, Луганская область не отрезана — ОВА
https://www.youtube.com/embed/A8hnxFf2q2E

По словам Гайдая, на данное время доехать из Бахмута в Лисичанск — «колосально сложно», однако ВСУ находят другие варианты, чтобы перевозить гуманитарные грузы.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Луганская область Лисичанск Сергей Гайдай Трасса Бахмут Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X