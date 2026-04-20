Флеш заявил, что его дом атаковал шахед, который управлялся с территории РФ

Флеш рассказал о деталях атаки на его жилье (Фото: ГСЧС Киевской области)

Советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что шахед, который атаковал его дом , управлялся с территории РФ.

«Мы уже знаем, как это происходило. Мы знаем, что россияне использовали четыре реактивных шахеты. Это была такая спецоперация с целью найти меня и ликвидировать», — рассказал Флеш в эфире телемарафона Єдині новини.

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Он добавил, что два дрона сбили украинские перехватчики, а еще два — долетели до границ Киева.

Флеш заявил, что уже есть подтверждение о том, что дрон управлялся с территории России онлайн.

«Да, именно так. Я впервые такое вижу, чтобы наш враг пытался кого-то ликвидировать вот так направленно шахедом», — сказал он.

По словам Бескрестнова, примерно 20% шахедов уже имеют онлайн-управление через mesh-сеть со стороны РФ.

В ночь на 20 апреля российский реактивный шахед попал в дом Бескрестнова. Впоследствии советник министра уточнил, что оккупанты выпустили по его дому четыре реактивных шахеда.

Бескрестнов опубликовал фото из больницы и сообщил, что получил ранение. Он отметил, что «был морально готов к такому развитию событий».

Ранее сообщалось, что россияне атаковали дронами Броварской район Киевской области, в частном секторе возник пожар. ОВА сообщала о ранении мужчины 1974 года рождения, что совпадает с годом рождения Бескрестнова.