Флеш заявил, что его дом атаковал шахед, который управлялся с территории РФ
Флеш рассказал о деталях атаки на его жилье (Фото: ГСЧС Киевской области)
Советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что шахед, который атаковал его дом, управлялся с территории РФ.
«Мы уже знаем, как это происходило. Мы знаем, что россияне использовали четыре реактивных шахеты. Это была такая спецоперация с целью найти меня и ликвидировать», — рассказал Флеш в эфире телемарафона Єдині новини.
Он добавил, что два дрона сбили украинские перехватчики, а еще два — долетели до границ Киева.
Флеш заявил, что уже есть подтверждение о том, что дрон управлялся с территории России онлайн.
«Да, именно так. Я впервые такое вижу, чтобы наш враг пытался кого-то ликвидировать вот так направленно шахедом», — сказал он.
По словам Бескрестнова, примерно 20% шахедов уже имеют онлайн-управление через mesh-сеть со стороны РФ.
В ночь на 20 апреля российский реактивный шахед попал в дом Бескрестнова. Впоследствии советник министра уточнил, что оккупанты выпустили по его дому четыре реактивных шахеда.
Бескрестнов опубликовал фото из больницы и сообщил, что получил ранение. Он отметил, что «был морально готов к такому развитию событий».
Ранее сообщалось, что россияне атаковали дронами Броварской район Киевской области, в частном секторе возник пожар. ОВА сообщала о ранении мужчины 1974 года рождения, что совпадает с годом рождения Бескрестнова.