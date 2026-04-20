«Спецоперация РФ». Флеш в больнице после ночного удара шахедами по его дому — что известно об атаке
Советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил о спецоперации РФ с целью его убийства (Фото: Сергей Флеш / Facebook)
В ночь на понедельник, 20 апреля, войска страны-агрессора России направили реактивные шахеды на Киевскую область, четыре из них атаковали дом советника министра обороны Украины, эксперта в области военных радиотехнологий Сергея Бескрестнова (позывной Сергей Флеш).
Флеш заявил, что один из российских дронов врезался в стену его дома. Помещение полностью разрушено, а сам советник министра оказался в больнице. Он не уточнил свое состояние, но опубликовал фотографию, где он лежит на больничной койке с повязкой на голове.
Бескрестнов уверен, что россияне ночью совершили попытку его убийства.
«Меня задело, но главное — я чудом жив. Я был морально готов к такому развитию событий, и это меня не остановит», — написал он в соцсетях.
Впоследствии Флеш вышел в эфир телемарафона Единые новости, назвав «большой удачей» то, что он остался жив. Он также рассказал, что два из четырех БпЛА были сбиты силами ПВО. Шахед, попавший в его дом, управлялся с территории РФ.
«Это была такая специальная операция с целью найти меня и ликвидировать», — сказал он.
Киевская областная военная администрация и ГСЧС утром сообщали, что войска РФ атаковали дронами Броварской район, пострадал мужчина 1974 года рождения, что совпадает с годом рождения Бескрестнова. Официально имя раненого власти не уточнили.
Спасатели рассказали, что в результате атаки возник пожар, и показали охваченный огнем двухэтажный частный дом, который, вероятно, принадлежит советнику министра.
Сергей Бескрестнов (Флеш) стал советником министра обороны Михаила Федорова 25 января 2026 года. Он занимается технологическими направлениями обороны, включающими решения против ударных и разведывательных БпЛА россиян, работу с трофейной техникой и экспертную оценку новых военных разработок.
Федоров называл Бескрестнова один из «сильнейших практических экспертов в сфере дронов, РЭБа и анализа решений противника». С начала полномасштабного вторжения Флеш, по данным Минобороны, работает непосредственно на фронте и проводит обучение для военных в самых горячих точках.