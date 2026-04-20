Советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил о спецоперации РФ с целью его убийства (Фото: Сергей Флеш / Facebook)

В ночь на понедельник, 20 апреля, войска страны-агрессора России направили реактивные шахеды на Киевскую область, четыре из них атаковали дом советника министра обороны Украины, эксперта в области военных радиотехнологий Сергея Бескрестнова ( позывной Сергей Флеш).

Флеш заявил, что один из российских дронов врезался в стену его дома. Помещение полностью разрушено, а сам советник министра оказался в больнице. Он не уточнил свое состояние, но опубликовал фотографию, где он лежит на больничной койке с повязкой на голове.

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Бескрестнов уверен, что россияне ночью совершили попытку его убийства.

«Меня задело, но главное — я чудом жив. Я был морально готов к такому развитию событий, и это меня не остановит», — написал он в соцсетях.

Впоследствии Флеш вышел в эфир телемарафона Единые новости, назвав «большой удачей» то, что он остался жив. Он также рассказал, что два из четырех БпЛА были сбиты силами ПВО. Шахед, попавший в его дом, управлялся с территории РФ.

«Это была такая специальная операция с целью найти меня и ликвидировать», — сказал он.

Киевская областная военная администрация и ГСЧС утром сообщали, что войска РФ атаковали дронами Броварской район, пострадал мужчина 1974 года рождения, что совпадает с годом рождения Бескрестнова. Официально имя раненого власти не уточнили.

Фото: ГСЧС

Спасатели рассказали, что в результате атаки возник пожар, и показали охваченный огнем двухэтажный частный дом, который, вероятно, принадлежит советнику министра.

Фото: ГСЧС

Сергей Бескрестнов (Флеш) стал советником министра обороны Михаила Федорова 25 января 2026 года. Он занимается технологическими направлениями обороны, включающими решения против ударных и разведывательных БпЛА россиян, работу с трофейной техникой и экспертную оценку новых военных разработок.

Фото: Минобороны Украины

Федоров называл Бескрестнова один из «сильнейших практических экспертов в сфере дронов, РЭБа и анализа решений противника». С начала полномасштабного вторжения Флеш, по данным Минобороны, работает непосредственно на фронте и проводит обучение для военных в самых горячих точках.