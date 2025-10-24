«Редко, но встречаю». Военный эксперт Флеш предположил, что у некоторых российских БпЛА боевая часть отключена «умышленно»

Среди ударных беспилотников, которыми страна-агрессор РФ атакует дома украинцев , гражданские объекты или фермерские хозяйства, иногда встречаются такие, в которых отключена боевая часть.

Об этом в пятницу, 24 октября, рассказал специалист по системам РЭБ и связи, глава Центра радиотехнологий Сергей (Флеш) Бескрестнов.

Эксперт допустил, что это сделано «умышленно».

Реклама

«Редко, но встречаю», — уточнил Флеш в публикации, размещенной в его Telegram-канале.

Он также указал, что это свидетельствует о том, что «среди военнослужащих РФ есть еще люди с совестью, которые отличают боевые действия от террора».

Обращаясь к российским пилотам и техникам, он призвал их помнить о том, что «война закончится, а жить вам с этим всю жизнь».

19 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только за неделю Россия применила против Украины более 3270 ударных дронов, 1370 управляемых авиабомб и около 50 ракет разных типов.

«Почти каждый день российские террористы совершают сотни атак на нашу критическую и гражданскую инфраструктуру», — подчеркнул Зеленский, публикуя кадры с места атак.

В ночь на 24 октября Россия атаковала Украину 128 БпЛА, около 90 из которых — шахеды. Зафиксировано попадание 47 ударных дронов на 10 локациях, сообщили в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины.