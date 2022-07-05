Лидер Гонора Сергей Филимонов, который исполнил главную роль в фильме Носорог, был ранен на фронте

5 июля, 20:34
Сергей Филимонов и Олег Сенцов (Фото:Олег Сенцов / Facebook)

Сергей Филимонов и Олег Сенцов (Фото:Олег Сенцов / Facebook)

Лидер организации Гонор Сергей Филимонов, который защищает Украину, был ранен. Об этом он сообщил в Twitter во вторник, 5 июля.

«Нас накрыло Градом [реактивной системой залпового огня]. Меня ранило. Уже достали восемь осколков. Эвакуируют в Днепр», — написал он.

https://twitter.com/DzevelinB/status/1544314526975279106

Режиссер Олег Сенцов, также защищающий Украину, написал в Facebook, что состояние Филимонова не тяжелое: «Только вчера уехал от него, чтобы жениться, а сегодня Сергей Филимонов был ранен. Град, много осколков, но состояние не тяжелое. Выздоровления, друг, скоро увидимся!».

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По словам самого активиста, он планирует максимум через две недели уже быть в строю.

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Сергей Филимонов — общественный активист, в прошлом руководитель киевской ячейки Гражданского Корпуса Азов, основатель молодежного движения Гонор. Он сыграл главную роль в фильме Олега Сенцова Носорог, который 4 июля получил гран-при фестиваля Любушское кинолето (Lubuskie Lato Filmowe) в Польше.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Носорог (фильм) Война России против Украины

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