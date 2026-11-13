За генерал-майора Службы безопасности Украины Сергея Дуку , подозреваемого в причастности к коррупционным схемам в рамках дела Карфаген, внесли полную сумму залога в размере 65 млн грн, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Высшего антикоррупционного суда.

«По состоянию на утро пятницы за подозреваемого внесена вся сумма назначенного залога», — отметили в суде.

Два дня назад за Дуку внесли большую часть залога — 50 млн грн. 12 ноября ВАКС сообщил NV о внесении залога в размере 59,8 млн грн.

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Ранее прокурор САП Николай Карась сообщил, что 10 ноября за бывшего первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Дуку внесли залог в размере 44 млн грн от 1113 плательщиков. По его словам, люди перечисляли разные суммы — от 10−20 тыс. грн до 100−150 тыс. грн.

6 ноября ВАКС избрал Дуце меру пресечения — содержание под стражей или залог в размере 65 млн грн.

Инфографика: NV

Украинская правда со ссылкой на источники в СБУ сообщила, что среди сотрудников службы распространяются сообщения с призывом собрать деньги на залог. По данным источников издания, оперативники якобы должны перечислить по 50 тыс. грн, а начальники секторов и отделов, а также их заместители — по 150 тыс. грн.

НАБУ задержало Дуку 4 ноября. В тот же день глава СБУ Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных сотрудников службы, фигурирующих в расследовании Карфаген,.