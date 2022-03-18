Глава ГПСУ заявил, что информация об убийстве пограничников под Харьковом — фейк (обновлено)

18 марта, 00:53
Цей матеріал також доступний українською
Сергей Дейнеко опроверг убийство пограничников под Харьковом (Фото:Сергій Дейнеко / Facebook)

Сергей Дейнеко опроверг убийство пограничников под Харьковом (Фото:Сергій Дейнеко / Facebook)

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сообщил, что его страницу в Facebook взломали и опубликовали информацию об убийстве российскими оккупантами украинских пограничников под Харьковом.

Вечером 17 марта в Facebook Дейнеко появилось информация о том, что в Харьковской области оккупанты «цинично и не по-мужски» убили украинских пограничников. Автор поста в эмоциональной форме обещал отомстить. Позже пост был удален.

Затем Дейнеко сообщил, что его страница была взломана, а российские пропагандисты распространили созданный ими же фейк.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1598841917143900&id=100010543215513
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Госпогранслужба Украины Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ