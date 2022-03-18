Глава ГПСУ заявил, что информация об убийстве пограничников под Харьковом — фейк (обновлено) 18 марта, 00:53 Цей матеріал також доступний українською Сергей Дейнеко опроверг убийство пограничников под Харьковом (Фото:Сергій Дейнеко / Facebook)

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сообщил, что его страницу в Facebook взломали и опубликовали информацию об убийстве российскими оккупантами украинских пограничников под Харьковом.

Вечером 17 марта в Facebook Дейнеко появилось информация о том, что в Харьковской области оккупанты «цинично и не по-мужски» убили украинских пограничников. Автор поста в эмоциональной форме обещал отомстить. Позже пост был удален.

Затем Дейнеко сообщил, что его страница была взломана, а российские пропагандисты распространили созданный ими же фейк.

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