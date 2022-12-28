В ВСУ прокомментировали прогноз New York Times об освобождении Кременной

28 декабря, 13:12
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В ВСУ призвали украинцев запастись терпением (Фото:ВСУ)

В ВСУ призвали украинцев запастись терпением (Фото:ВСУ)

Украинские военные проявляют сдержанность в оценках и прогнозах по поводу освобождения Кременной Луганской области от российских захватчиков.

Такую позицию в среду, 28 декабря, озвучил спикера Восточной группировки войск Сергей Череватый, комментируя соответствующий материал New York Times.

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По словам американских журналистов, в последнее на этом направлении наблюдаются существенные успехи ВСУ, которые могут привести к деоккупации Кременной и взятии под контроль основных дорог, ведущие на Северодонецк и Лисичанск.

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«New York Times очень авторитетное издание, у них наверняка хорошие источники. Однако на этом направлении проходит некоторое время мощная работа наших подразделений, в том числе десантно-штурмовых. Когда там будет достигнут существенный результат, мы обязательно сообщим об этом общественности. Пока же нужно запастись терпением и ждать официальных сообщений», — заявил Череватый в эфире общенационального телемарафона.

В то же время информацию о перемещении российского командования из Кременной в Рубежное он подтвердил.

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«Это традиционная для оккупантов практика. После серии поражений, которые они потерпели в Украине, они на всякий случай перемещают свои командные пункты», — добавил представитель ВСУ.

https://www.youtube.com/embed/gT1GnwbpGtg
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Кременная

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