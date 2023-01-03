В ВСУ объяснили феноменальную результативность удара по оккупантам в Макеевке

3 января, 14:54
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Залогом успеха ВСУ в Макеевке стали новейшие РСЗО HIMARS (Фото:den_kazansky/Twitter)

Залогом успеха ВСУ в Макеевке стали новейшие РСЗО HIMARS (Фото:den_kazansky/Twitter)

Уничтожение сотен оккупантов в Макеевке стало результатом быстрого освоения украинскими военными новейших западных систем вооружений.

Об этом заявил в эфире общенационального телемарафона спикера Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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«Это как раз яркий показатель просто виртуозной работы наших ракетных войск и артиллерии на новейших западных системах… Если у нас будет такой же доступ к таким же системам атакующим, новейшим танкам, БМП, армейской авиации, то есть новейшим вертолетам, авиации истребительной… А то, что мы быстро это осваиваем, мы уже показали неоднократно», — пояснил представитель ВСУ.

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По его словам, именно предоставление Украине указанных вооружений, плюс мотивация украинцев станет настоящим переломом в войне, а не количество солдат, которое сможет мобилизовать РФ.

https://www.youtube.com/embed/lOXi6CHHSnY
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В результате ракетного обстрела были уничтожены около 400 оккупантов (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom) Появилось видео с последствиями удара по казарме мобилизованных россиян в Макеевке

«Видите, что с их мобилизованными происходит в одно мгновение, когда у нас есть необходимая мощь», — добавил Череватый.

Удар по расположению ВС РФ в Макеевке был нанесен в новогоднюю ночь, непосредственно во время выступления российского диктатора Владимира Путина.

В результате ракетной атаки были ликвидированы несколько сотен оккупантов, в основном из числа мобилизованных.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донецкая область Макеевка Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вооружение Война России против Украины

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