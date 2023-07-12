Бубка готовит иск после расследования Bihus.Info. Журналисты заявили о торговле его компании с оккупантами 12 июля, 15:12 Сергей Бубка (Фото:НОК)

Спортсмен Сергей Бубка готовит иск против журналистов Bihus.Info, которые опубликовали о нем расследование, и «будет защищать свою честь».

Об этом после разговора с ним заявил министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Вадим Гутцайт, сообщает Tribuna.com.

«Есть два аспекта в этом вопросе. Есть вопрос о каком-то преступлении совершенном. Это вопрос к правоохранительным органам. Мы будем ждать, как они будут рассматривать этот вопрос. Что касается НОК, то я уже дал задание этической комиссии изучить и рассмотреть этот вопрос, возможно, связаться с этической комиссией МОК, чтобы выяснить, как и что», — сказал он.

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8 июля Bihus.Info опубликовали расследование, в котором сказано, что российская фирма Монблан, которая принадлежит Сергею Бубке и его брату Василию, работает на временно оккупированных территориях и продает топливо террористам. По данным журналистов, в мае 2023-го года компания заключила официальные контракты с оккупантами на поставки топлива на более 800 тысяч рублей.

Сергей Бубка — олимпийский чемпион по прыжкам с шестом. Также с 2005 по 2022 годы возглавлял Национальный олимпийский комитет Украины. Был членом Партии регионов.

