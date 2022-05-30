Украинские военные сбили российский ударный вертолет Ми-35М — Братчук 30 мая, 14:38 Цей матеріал також доступний українською Ми-35М предназначен для уничтожения бронетехники, транспортировки и перевозки грузов (Фото:БРАТЧУК/t.me)

Российские оккупанты лишились очередного вертолета, участвовавшего в боевых действиях против Украины.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Об этом в понедельник, 30 мая, рассказал у себя в Telegram-канале спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, опубликовав фото с места крушения.

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«Украинские военные завалили уникальный Ми-35М с автоматом перекоса, как у ударного Ми-28», — написал он в комментарии к своему посту.

Где именно был сбит российский вертолет, Братчук не уточнил.

Ми-35М — российская транспортно-боевая машина круглосуточного применения, предназначенная для уничтожения бронетехники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, а также десантирования, эвакуации раненых и перевозки грузов.

Стоимость такого вертолета составляет около $36 млн.

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