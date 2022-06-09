«Подлодки с ракетами Калибр»: для Одессы и Николаева возросла угроза атаки РФ с моря — Братчук

9 июня, 09:48
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В акватории Черного моря находятся российские подлодки (Фото:mil.ru)

В акватории Черного моря находятся российские подлодки (Фото:mil.ru)

За последние сутки возросла угроза ракетных ударов РФ по Одесской и Николаевской областей из акватории Черного моря.

Об этом сообщил в эфире телемарафона в четверг, 9 июня, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, отметив, что еще несколько дней назад войска захватчиков чаще всего применяла стратегическую авиацию, стартовавшую с территории России.

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«Сегодня угроза увеличилась из акватории Черного моря, потому что там постоянно группировка Черноморского флота. На подводных лодках они несут на борту крылатые ракеты морского базирования Калибр. Вот именно отсюда идет угроза не только для Одесской области, но и для наших соседних областей, прежде всего Николаевской», — предупредил он.

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Братчук также заверил, что никакого разминирования Одесского порта для вывоза украинского зерна, как на том настаивает кремлевский режим, не будет.

«Как только мы разминируем побережье, российские корабли с десантом уже будут здесь. Все это понимают и высшее руководство также. Поэтому никакого разминирования быть не может», — подчеркнул чиновник.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Николаев Одесса Российская агрессия Черное море Ракетные удары Подлодка Война России против Украины Калибр

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