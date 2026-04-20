Четыре реактивных шахеда: Россия ночью ударила по дому советника министра обороны Флеша в Киевской области, он в больнице
Советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов в больнице после атаки БпЛА 20 апреля 2026 года (Фото: Сергей Флеш / Facebook)
Ночью в понедельник, 20 апреля, российский реактивный шахед попал в дом советника министра обороны Украины Сергея (Флеша) Бескрестнова. Об этом он сообщил в Facebook.
«Сегодня ночью россияне попытались меня убить. Управляемый реактивный шахед врезался в стену моего дома. Дома у меня больше нет», — написал он.
Впоследствии советник министра уточнил, что оккупанты выпустили по его дому четыре реактивных шахеда.
Бескрестнов опубликовал фото из больницы и сообщил, что получил ранение. Он отметил, что «был морально готов к такому развитию событий».
Ранее сообщалось, что россияне атаковали дронами Броварской район Киевской области, в частном секторе возник пожар. ОВА сообщала о ранении мужчины 1974 года рождения, что совпадает с годом рождения Бескрестнова.
Воздушные силы ВСУ сообщали, что Россия ночью атаковала Украину 142 БпЛА, ПВО обезвредила 113 из них.
Сергей Бескрестнов (позывной Сергей Флеш) — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, занимает должность советника министра обороны Украины с 25 января 2026 года.