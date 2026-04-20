Четыре реактивных шахеда: Россия ночью ударила по дому советника министра обороны Флеша в Киевской области, он в больнице

20 апреля, 11:02
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Советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов в больнице после атаки БпЛА 20 апреля 2026 года (Фото: Сергей Флеш / Facebook)

Советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов в больнице после атаки БпЛА 20 апреля 2026 года (Фото: Сергей Флеш / Facebook)

Ночью в понедельник, 20 апреля, российский реактивный шахед попал в дом советника министра обороны Украины Сергея (Флеша) Бескрестнова. Об этом он сообщил в Facebook.

«Сегодня ночью россияне попытались меня убить. Управляемый реактивный шахед врезался в стену моего дома. Дома у меня больше нет», — написал он.

Впоследствии советник министра уточнил, что оккупанты выпустили по его дому четыре реактивных шахеда.

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Бескрестнов опубликовал фото из больницы и сообщил, что получил ранение. Он отметил, что «был морально готов к такому развитию событий».

Ранее сообщалось, что россияне атаковали дронами Броварской район Киевской области, в частном секторе возник пожар. ОВА сообщала о ранении мужчины 1974 года рождения, что совпадает с годом рождения Бескрестнова.

ГСЧС
Фото: ГСЧС

Воздушные силы ВСУ сообщали, что Россия ночью атаковала Украину 142 БпЛА, ПВО обезвредила 113 из них.

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Сергей Бескрестнов (позывной Сергей Флеш) — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, занимает должность советника министра обороны Украины с 25 января 2026 года.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Война России против Украины Флеш (Сергей Бескрестнов) атака шахедов шахеды Киевская область

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