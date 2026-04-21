Советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) показал последствия атаки дронов РФ на свой дом, в результате которой он получил травмы.

Об этом он сообщил во вторник, 21 апреля, в своем Facebook.

«Вот так в один миг я остался без всего, что копил 20 лет. Ни дома, ни машин, ни вещей», — написал Флеш.

Фото: Сергей Флеш / Facebook

Он отметил, что получил травмы и сейчас находится в гипсе, из-за чего не может полноценно помогать своей семье.

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Фото: Сергей Флеш / Facebook

Фото: Сергей Флеш / Facebook

По его словам, он допускал возможность покушения или диверсии против себя, однако «то, что враг отправит пять реактивных шахидов на мирный дом моей семьи, чтобы всех убить, даже подумать не мог».

Фото: Сергей Флеш / Facebook

В ночь на 20 апреля российские реактивные шахиды атаковали дом Бескрестнова. Он опубликовал фото из больницы и сообщил, что получил ранение, отметив, что «был морально готов к такому развитию событий».

Советник министра обороны заявил, что дрон, который атаковал его дом, управлялся онлайн с территории России и, по его словам, был частью целенаправленной операции по его ликвидации.