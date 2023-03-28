«Убийца номер один». Стало известно имя полковника РФ, который отдал приказ об ударе по драмтеатру в Мариуполе 28 марта, 10:00 Оккупанты сбросили бомбу на драмтеатр во время захвата Мариуполя (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Российский полковник Сергей Атрощенко отдавал приказы о бомбардировках драмтеатра, роддома и детской больницы во время захвата оккупационными войсками РФ Мариуполя.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Убийца мариупольцев номер один установлен. Того, кто приказывал и контролировал бомбардировки Драмтеатра, роддома и детской больницы. С первых недель нами установлено, что бомбардировавшие Мариуполь самолеты взлетали с аэрдрома Приморско-Ахтарска», — написал он.

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Данные о полковнике Атрощенко установило международное разведывательное сообщество InformNapalm.

Атрощенко — командир в/ч 75387, 960-го штурмового авиационного полка РФ, авиаполк которого дислоцируется на аэродроме в окрестностях города Приморско-Ахтарска.

Родился в городе Овруч Житомирской области, затем проживал Липецке и был прописан в Воронеже.

После этого некоторое время был прописан по месту службы в п/ч 46451 в пгт Гвардейское в оккупированном Крыму.

Сейчас он живет в элитной квартире в Приморско-Ахтарске. До места службы, аэродрома дислокации 960-го штурмового авиационного полка, также довольно недалеко — около 5 км.



Сергей Атрощенко / Фото: informnapalm.org

16 марта 2022 года Россия нанесла авиаудар по Донецкому академическому областному драматическому театру в Мариуполе, совершив одно из самых масштабных своих военных преступлений.

В драмтеатре прятались от обстрелов мирные жители города, в том числе семьи с детьми. На момент трагедии в здании могло находиться более тысячи человек.

По разным данным, во время российского авиаудара по мариупольскому драмтеатру погибли от 300 до 600 мирных жителей.

После оккупации города российские оккупанты начали сносить здание драмтеатра, чтобы уничтожить доказательства своего военного преступления.