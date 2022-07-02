Удар РФ по курортной Сергеевке. В Одесской области завершили спасательные работы — ГСЧС 2 июля, 20:17 В результате ракетного удара РФ по курорту в Одесской области погиб 21 человек (Фото:REUTERS/Iryna Nazarchuk)

В курортной Сергеевке в Одесской области в субботу вечером, 2 июля, завершили разбирать завалы в девятиэтажке и на базе отдыха, которые российские оккупанты атаковали ракетами.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 18:30 последствия ракетного удара по Белгород-Днестровскому району ликвидировали. К этому привлекли 150 спасателей.

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1 июля российские бомбардировщики Ту-22 нанесли удары сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-22 Буря по курорту в Одесской области.

В результате атаки погиб 21 человек: 16 гражданских и 37 пострадали, в том числе шестеро детей, — из-за попадания ракеты в многоэтажку в Сергеевке; пять человек погибли, один пострадал из-за ракетного удара по одной из баз отдыха в этом же поселке. На ее территории частично разрушены трехэтажное и четырехэтажное здания.

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