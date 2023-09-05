Наев поставил три задачи украинским военным во время визита в Сумскую область
Наев приехал на позиции Сил обороны Украины в Сумской области (Фото:Сергей Наев/Telegram)
Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев посетил украинских военных в Сумской области.
Об этом он сообщил в своем Telegram.
По словам Наева, во время визита он пообщался с командиром группировки, личным составом на командных пунктах бригад и отдельных батальонов.
Генерал поставил Силам обороны Украины на Сумском направлении три задачи:
- повышение безопасности гражданского населения
- недопущение действий диверсионно-разведывательных сил
- любые средства воздушного нападения, движущиеся по Сумской области, должны сбиваться.
«Эффективность системы ПВО должна быть повышена. Командиры ясно осознали поставленные задачи. Они понимают, что я их обязательно проверю», — резюмировал он.
В ночь на 1 августа группа российских диверсантов пыталась прорвать украинскую границу на участке в Черниговской области.
Всего за июль в Черниговской и Сумской областях было четыре таких попытки.