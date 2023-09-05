Наев поставил три задачи украинским военным во время визита в Сумскую область

5 сентября, 10:35
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Наев приехал на позиции Сил обороны Украины в Сумской области (Фото:Сергей Наев/Telegram)

Наев приехал на позиции Сил обороны Украины в Сумской области (Фото:Сергей Наев/Telegram)

Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев посетил украинских военных в Сумской области.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

По словам Наева, во время визита он пообщался с командиром группировки, личным составом на командных пунктах бригад и отдельных батальонов.

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Генерал поставил Силам обороны Украины на Сумском направлении три задачи:

  • повышение безопасности гражданского населения
  • недопущение действий диверсионно-разведывательных сил
  • любые средства воздушного нападения, движущиеся по Сумской области, должны сбиваться.

«Эффективность системы ПВО должна быть повышена. Командиры ясно осознали поставленные задачи. Они понимают, что я их обязательно проверю», — резюмировал он.

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В ночь на 1 августа группа российских диверсантов пыталась прорвать украинскую границу на участке в Черниговской области.

Всего за июль в Черниговской и Сумской областях было четыре таких попытки.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Сумская область Сергей Наев Война России против Украины

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