Наев поставил три задачи украинским военным во время визита в Сумскую область 5 сентября, 10:35 Наев приехал на позиции Сил обороны Украины в Сумской области (Фото:Сергей Наев/Telegram)

Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев посетил украинских военных в Сумской области.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

По словам Наева, во время визита он пообщался с командиром группировки, личным составом на командных пунктах бригад и отдельных батальонов.

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Генерал поставил Силам обороны Украины на Сумском направлении три задачи:

повышение безопасности гражданского населения

недопущение действий диверсионно-разведывательных сил

любые средства воздушного нападения, движущиеся по Сумской области, должны сбиваться.

«Эффективность системы ПВО должна быть повышена. Командиры ясно осознали поставленные задачи. Они понимают, что я их обязательно проверю», — резюмировал он.

В ночь на 1 августа группа российских диверсантов пыталась прорвать украинскую границу на участке в Черниговской области.

Всего за июль в Черниговской и Сумской областях было четыре таких попытки.