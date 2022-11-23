Среди освобожденных — защитники Мариуполя. Состоялся новый обмен пленными, домой вернули 36 человек 23 ноября, 16:36 Состоялся новый обмен пленными (Фото:t.me/ermaka2022)

В среду, 23 ноября, состоялся новый обмен пленными, домой вернули 36 человек.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

«Провели очередной обмен пленными. Вернули домой 36 наших людей — одного гражданского и 35 военных», — говорится в сообщении.

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По его словам, среди освобожденных — люди, защищавшие Мариуполь, которые были на Азовстале, а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения.

Всего удалось осовободить 22 нацгвардейцев, восемь пограничников, четырех бойцов ВМС, одного бойца из ВСУ. У освобожденного гражданского, к сожалению, была ампутированная нога.

Ермак поблагодарил за работу Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.