В Украине стартовал проект поддержки защитников гарнизона Мариуполь 16 февраля, 16:49 Презентация проекта Сердце Азовстали (Фото:Артём Ильин / НВ)

Начал работу проект «Сердце Азовстали», деятельность которого направлена на гуманитарную поддержку военнослужащих гарнизона Мариуполь и членов их семей.



16 февраля в Киеве стартовал проект поддержки защитников Мариуполя, семей погибших, пленных и пропавших без вести — Сердце Азовстали. Проект возглавила Ксения Сухова — экс-заместитель городского головы Мариуполя, передает журналист NV.



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Бюджет составляет 1 млрд грн, которые выделил собственник СКМ Ринат Ахметов. «Поддержка будет предоставляться и семьям пленных, без вести пропавших и погибших защитников Мариуполя», — акцентируют организаторы.

Эта инициатива является частью милитарного проекта Стальной фронт и будет направлена на помощь военнослужащих всех подразделений, которые формировали гарнизон Мариуполь с февраля по май 2022 года. Это воины подразделений ВСУ, Нацгвардии, полка Азов, Национальной полиции, территориальной обороны, Государственной пограничной службы Украины, ГСЧС, морские пехотинцы, медики и др.

По некоторым оценкам — это представители более 20 разных подразделений общим количеством около 6500 человек.

Основные направления работы проекта: лечение, реабилитация, протезирование военных, адаптация к гражданскому образу жизни, забота о семьях погибших, пленных и без вести пропавших защитников Мариуполя, юридическое сопровождение.

Будет создан координационный совет защитников, в который войдут представители воинских частей, защищавших Мариуполь и наблюдательный совет проекта.

Стальной фронт — это инициатива, объединившая всю милитарную помощь бизнесов SCM Рината Ахметова для ВСУ, ГУР, медиков и работников критической инфраструктуры. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний достигла 4,3 млрд грн.