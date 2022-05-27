В Кирилловке оккупанты назначили «гауляйтером» скрывавшуюся в Москве сепаратистку — ОВА
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Кирилловке российские оккупанты назначили «гауляйтером» сепаратистку Екатерину Уманец, которая раньше скрывалась в Москве.
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Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
«Оккупационные власти назначили гауляйтером Кирилловской громады известную мелитопольскую сепаратистку Екатерину Уманец», — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что в 2017 году против нее было возбуждено уголовное дело за госизмену.
«С 2014 года она скрывалась в Москве, недавно вернулась в Мелитополь», — говорится в сообщении.
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