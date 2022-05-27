В Кирилловке оккупанты назначили «гауляйтером» скрывавшуюся в Москве сепаратистку — ОВА

27 мая, 11:44
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Кирилловке российские оккупанты назначили «гауляйтером» сепаратистку Екатерину Уманец, которая раньше скрывалась в Москве.

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Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

«Оккупационные власти назначили гауляйтером Кирилловской громады известную мелитопольскую сепаратистку Екатерину Уманец», — говорится в сообщении.

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В ведомстве заявили, что в 2017 году против нее было возбуждено уголовное дело за госизмену.

https://www.youtube.com/watch?v=LSy4hyK9J5M&t=914s

«С 2014 года она скрывалась в Москве, недавно вернулась в Мелитополь», — говорится в сообщении.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Запорожская область Кирилловка Война России против Украины

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