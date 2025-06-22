Гороховский отреагировал на скандал вокруг Назария Гусакова

СЕО monobank Олег Гороховский отреагировал на скандал вокруг больного СМА Назария Гусакова , которого обвиняют в мошенничестве.

В своем Telegram-канале Гороховский отметил, что Гусаков собрал немало денег на лечение не только на Банку, но и на счета в Приватбанке.

«Сейчас похоже, что он обманывал и использовал деньги не по назначению. Мне сложно здесь оценивать и выступать арбитром. Я однажды поделился его сбором у себя в канале по просьбе друга. С Назарием лично не знаком и никогда не общался», — написал СЕО monobank.

Гороховский заверил, что менеджеры monobank не оказывали Гусакову никакого содействия в его сборах и не помогали снимать деньги — «все с ним происходило на общих основаниях».

«Сейчас проводим дополнительное расследование, были ли нарушения и что можно изменить, чтобы повысить прозрачность сборов. Кстати, на банке Назария есть остатки и дальнейшие списания с Банки будут возможны только на оплату выставленных счетов за лечение», — добавил он.

Гороховский высказал мнение, что Бог наказал Назария Гусакова «в кредит» и «так сильно, что вряд ли он сможет нагрешить за всю свою жизнь и на треть этого кредита».

СЕО monobank добавил, что хотя действия Гусакова наносят репутационный ущерб его бизнесу, ему его по-прежнему очень жаль.

«Я опасаюсь, чтобы резонанс вокруг этой истории и, как следствие, потеря доверия и отсутствие желания помогать в дальнейшем больным людям, в конце концов, не лишили их шансов на помощь», — написал также Гороховский.

Ранее журналистка Ольга Худецкая обвинила львовянина Назария Гусакова, который болеет спинальной мышечной атрофией (СМА), в вымогательстве пожертвований у раненых военных и заявила, что он «торговал знакомствами».

Худецкая также писала, что Гусакову помогал с переводами на крупные суммы, несмотря на лимиты, личный менеджер monobank.

Скандал вокруг Назария Гусакова — главное

17 июня в соцсетях разгорелся скандал вокруг активиста Назария Гусакова, когда волонтеры попросили у него отчеты за донаты, а также заметили, что он каждый раз использует для сборов одно и то же фото лекарств. Также выяснили, что мужчина делал ставки в онлайн-казино, в частности на российских платформах.

Сам Назарий в комментарии Lviv.Media заявил, что не играет в азартные игры, однако ранее работал в букмекерской конторе и получал за это зарплату.

Впоследствии он также прокомментировал обвинения в мошенничестве и рассказал, что ему нужно гораздо больше лекарств, чем выделяется за счет городского бюджета, а также он нуждается в реабилитации.

Он рассказал, что в год ему нужно ориентировочно 40 флаконов, в то время как горсовет предоставляет ему 28 флаконов Эврисди.

Как объяснил Назарий, в прошлом году он докупил 12 флаконов препарата, которых ему не хватило. Что касается остальных необходимых средств, то он отметил, что деньги ему также нужны на другие лекарства, реабилитацию и бытовые нужды. В то же время, он признал, что его самая большая проблема заключается в том, что он не отделял средства, которые поступают ему от волонтеров, собственные средства, заработки и деньги, которые поступают ему от благотворителей через криптокошельки. В частности, одним из благотворителей, по его словам, являются игроки в покер из Латвии. За их деньги мужчина лечился в течение шести-десяти месяцев до того, как начал сбор.

В комментарии Суспільному руководительница Львовского городского управления здравоохранения Марта Матюшко рассказала, что Назарий с июня 2024 года является участником городской программы по обеспечению лекарственными средствами пациентов со СМА.

Она отметила, что Назарий Гусаков получает три флакона в месяц в соответствии с медицинским заключением, предоставленным Институтом наследственной патологии Национальной академии медицинских наук Украины. После того, как Назарий сообщил, что ему нужно увеличить дозу, его пригласили пройти повторную комиссию.

В еще одном комментарии Lviv.Media Гусаков объяснил происхождение миллионов долларов на своих криптокошельках. Он заявил, что это средства людей, которые прогоняли свои выигрыши из покера или ставок.

По словам Назария, за перевод денег на свои счета от посторонних людей он получал процент. Однако он не знает, кто использовал его счета. Он также отметил, что не подозревал о возможном преступном происхождении этих средств. Гусаков рассказал, что на его аккаунт выводились крупные суммы, эти средства он отправлял, куда его просили.

22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Гусаков выехал из Украины еще 13 июня.

Президент Украины подчеркнул, что очень важным является восстановление справедливости. Также, по его словам, необходимо избежать любой дискредитации сборов и волонтерства как таковых.

В тот же день стало известно, что по сборам средств для Назария Гусакова полиция открыла производство по статьям о мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем.

Назарий Гусаков является одним из самых известных в Украине людей с инвалидностью. Мужчина страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), редкое генетическое заболевание из категории орфанных, которое поражает моторные нейроны в спинном мозгу, что приводит к постепенной атрофии мышц и со временем к полной остановке мышечной деятельности. Назарий болен СМА второго типа.