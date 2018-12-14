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Сенцова выписали из медсанчасти и перевели в отряд колонии - правозащитник

Сегодня, 16:47
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Олег Сенцов уже находится в отряде

Украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов спустя два месяца после прекращения голодовки был переведен из медицинской части колонии в отряд, заявил российский правозащитник Николай Щур.

"И как раз в этот день его перевели в отряд из санчасти. Вовремя пришли теплые вещи! День в день", - сообщил он 14 декабря в Facebook.

Кроме того, по его словам, Сенцову вручили посылку, которую отказывались ему отдавать из-за превышения лимита по весу.

"Итак, "джихад с колонией" по поводу посылки завершился. Отдали все 23 кг 110 г. Радует. Олег прислал письмо. Поздравил нас (нас всех) с этим событием", - сообщил правозащитник.

Посылку Сенцову прислали 12 ноября, 17-го она поступила в почтовое отделение в Лабытнанги, была отправлена в Салехард, откуда ее вернули 20-го числа. Однако в колонии ее не передавали из-за якобы перевеса в несколько килограмм.

Ранее российский режиссер Аскольд Куров заявил, что Сенцов идет на поправку после длительного голодания, но продолжает находиться в медсанчасти колонии.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Сенцов с 6 октября 2018 года вынужден прекратить голодовку, которую объявил 14 мая, в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.

За 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, у него начали отказывать почки и печень, началась ишемическая болезнь сердца.

Теги:   Дело Сенцова Правозащитник Олег Сенцов Россия

Спецтема   Украинские политзаключенные в РФ

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