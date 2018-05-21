Сенцова перевели в одиночную камеру в "безопасном месте" - адвокат

Украинского политзаключенного Олега Сенцова перевели в одиночную камеру в "безопасном месте", сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

"Его поместили в отдельную камеру в отдельном "безопасном месте", там осужденный содержится один, без каких-либо внешних контактов", - сказал он на пресс-конференции в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

По словам правозащитника, по регламенту человека, который объявил голодовку, полагается изолировать.

По словам спикера МИД Украины Марьяны Бецы, Россия ни разу не дала разрешения украинскому консулу посетить Сенцова.

"Российская власть мотивирует это абсолютно незаконно тем, что "они являются гражданами РФ", хотя они никогда не получали гражданство РФ, никогда не выходили из гражданства Украины и это подтверждено рядом документов", - пояснила она.

Представитель украинского внешнеполитического ведомства добавила, что переговорный процесс по освобождению украинских пленных продолжается.

"Переговорный процесс по освобождению Олега и других пленных продолжается, но мы сознательно не можем раскрывать все детали этого процесса, чтобы не навредить качественному процессу освобождения", - резюмировала Беца.

Напомним, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Единственным условием прекращения голодовки он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

По словам адвоката, его подзащитный намерен продолжать голодовку даже до фатального конца.

Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая 2014 года правоохранительными органами РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима.

Он находится в колонии в городе Лабытнанги и продолжает заниматься творчеством.