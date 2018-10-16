Сенцов вышел из голодовки с очень подорванным здоровьем, никто не знает, выживет ли он - сестра

Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что украинский политзаключенный вышел из голодовки с очень подорванным здоровьем, сейчас никто не может сказать, выживет ли он.

"На данный момент он закончил голодовку. Это было сделано, чтобы избежать принудительного кормления... Он вышел (из голодовки - Ред.) с очень подорванным здоровьем, у него достаточно серьезно пострадали почти все внутренние органы", - цитирует Каплан Интерфакс-Украина.

Каплан добавила, что "выход из голодовки – достаточно серьезная процедура, сейчас никто не может сказать,выживет ли Олег".

Сестра политзаключенного также с сожалением отметила, что последние письма Олега очень пессимистичны.

"Он написал завещание, он просит не бросать детей, он не верит, что он выйдет... Может и верит, но уже не ждет этого... Он готовится к тому, чтобы его творчество, его дети могли дальше жить без него", - рассказала Каплан и выразила надежду на то, что его удастся освободить.

Напомним, что украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов заявил, что с 6 октября вынужден прекратить голодовку в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.

За 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, у него начали отказывать почки и печень, началась ишемическая болезнь сердца.

По словам его адвоката Дмитрия Динзе, это решение принято под принуждением врачей, которые пригрозили начать принудительное кормление и "сделать из него овощ".

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.