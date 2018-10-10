Сенцов выглядит вполне здоровым и принимает пищу - омбудсмен РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, то украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов после прекращения голодовки "выглядит вполне здоровым".

По ее словам, украинец регулярно принимает пищу под наблюдением медиков.

"Жалоб на условия содержания, питание и медицинское обслуживание Сенцов не высказал", - цитирует ТАСС заявление российского омбудсмена.

В сообщении указывается, что 10 октября региональный уполномоченный по правам человека Анатолий Сак посетил в колонии Сенцова и ознакомился с заявлением о прекращении голодовки.

"В ходе беседы на вопрос о самочувствии Сенцов ответил, что чувствует себя хорошо", - информирует омбудсмен РФ.

Напомним, что украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов заявил, что с 6 октября вынужден прекратить голодовку в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.

За 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, у него начали отказывать почки и печень, началась ишемическая болезнь сердца.

По словам его адвоката Дмитрия Динзе, это решение принято под принуждением врачей, которые пригрозили начать принудительное кормление и "сделать из него овощ".

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.