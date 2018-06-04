04 июня 2018, понедельник

Сенцов все же согласился на встречу с крымским архиепископом

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Олег Сенцов придерживается голодовки с 14 мая
Фото: ForUm/Facebook

Олег Сенцов придерживается голодовки с 14 мая

Политзаключенный Олег Сенцов, который содержится в российской колонии в городе Лабытнанги, после отказа все же согласился встретиться с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом.

Об этом сообщила двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан.

Корреспондент издания Новая газета Антон Наумлюк опубликовал обращение Сенцова.

В пятницу, 1 июня, Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата согласовала, что архиепископ Симферопольский и Крымский Климент отбыл в российской колонии Белый медведь для встречи с Сенцовым.

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С 14 мая Олег Сенцов придерживается голодания. 2 июня сообщалось, что ему колют глюкозу.

Также объявили и соблюдают голодовку и другие крымчане: Александр Кольченко и фермер Владимир Балух.

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