Сенцов все же согласился на встречу с крымским архиепископом

Политзаключенный Олег Сенцов, который содержится в российской колонии в городе Лабытнанги, после отказа все же согласился встретиться с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом.

Об этом сообщила двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан.

Корреспондент издания Новая газета Антон Наумлюк опубликовал обращение Сенцова.

В пятницу, 1 июня, Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата согласовала, что архиепископ Симферопольский и Крымский Климент отбыл в российской колонии Белый медведь для встречи с Сенцовым.

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С 14 мая Олег Сенцов придерживается голодания. 2 июня сообщалось, что ему колют глюкозу.

Также объявили и соблюдают голодовку и другие крымчане: Александр Кольченко и фермер Владимир Балух.