Сенцов попросил людей на свободе не голодать в его поддержку - адвокат

Украинский политзаключенный Олег Сенцов попросил людей, которые находятся на свободе, не голодать в его поддержку.

Об этом сообщил адвокат режиссера Дмитрий Динзе.

"Это неправильно, так как у них много других возможностей влиять на ситуацию с украинскими политзаключенными. А у Олега, как заключенного, только одна возможность влиять на ситуацию, и это голодовка", - пояснил позицию Сенцова правозащитник.

Отметим, несколько россиян объявили голодовку в поддержку украинского политзаключенного: журналист издания Русский репортер Александр Буртин, педагог-мультипликатор Евгений Кабаков, а также журналистка Анастасия Дмитриева.

Ранее Сенцов выступил против голодовки другого украинского политзаключенного Александра Кольченко.

31 мая 2018 Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам заключения в РФ.

Кольченко голодает шесть дней, Сенцов - 23.