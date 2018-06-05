Сенцов обратился к G7: Надеюсь, вы что-то сможете сделать для решения судеб всех украинских политзаключенных

Сенцов просит внимания мира ко всем украинским политзаключенным, которых содержится в РФ не менее 64 человек

Украинский режиссер Олег Сенцов на 23-й день голодовки в российской колонии Белый медведь в Арктике написал письмо лидерам стран Большой семерки.

Письмо передала его сестра Наталья Каплан изданию Громадське.

Олега Сенцова задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима.

Редакция публикует обращение Олега Сенцова, датированное 5 июня:

"Уважаемые господа! Спасибо Вам большое за то, что вы и ваши страны делаете для Украины. Нам еще многое предстоит сделать самим и с вашей помощью. Например, победить в этой гибридной войне с нашим врагом. По поводу ситуации с украинскими политзаключенными, я надеюсь, что вы что-то сможете сделать для решения их судеб и не будете сосредотачиваться на одной личности, например, мне. А поможете многим. Удачи вам в вашем нелегком деле! Слава Украине!".

Днем ранее Сенцов согласился встретиться со священником и заявил о необходимости исповедоваться. Режиссер голодает с 14 мая.

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Напомним, в российских колониях и СИЗО содержатся не менее 64 политических узника с украинским гражданством. В последние дни в РФ суд вынес приговор журналисту Роману Сущенко, приговорив его к 12 годам колонии строгого режима. В понедельник, 4 июня, стало известно о задержании еще одного украинца в РФ - Андрея Гашенко (обвиняется в контрабанде запчастей к военной технике, суд арестовал его на 2 месяца).

Киев требует РФ освободить "пленников Кремля".