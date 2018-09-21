Сенцов находится в информационном вакууме и просит больше писать о конкретных событиях - правозащитница

Российская правозащитница Татьяна Щур сообщила, что украинский политзаключенный Олег Сенцов просит в письмах к нему больше рассказывать о конкретных событиях, в том числе и об украинских заключенных в российских тюрьмах и вокруг целей его голодовки.

Письмо Сенцов написал 17 сентября, письмо из 2-х частей, одна – для коллег с конкретными указаниями о постановке фильма по своей пьесе Номера. Во второй части Сенцов сообщил, что ему очень не хватает конкретной информации о происходящем в мире.

"Не "ахов и охов, слез и соплей", которые он получает в 90 процентах писем, а именно информации о конкретных событиях, которые происходят в мире вокруг украинских заключенных в российских тюрьмах, вокруг целей его голодовки. Он находится в информационном вакууме. Телевизор, и тот сломался… Закончилась подписка на Новую газету, - отметила Щур в Facebook.

Также правозащитница процитировала отрывок из письма украинского политзаключенного:

"Да, я получаю достаточно писем. В основном 10-15 в неделю. Но в основном это похоже на стон от какого-то однообразного флэшмоба, в том числе и зарубежного. С другой стороны. Мне более важно, чтобы что-то происходило, чем самому знать об этом. Действие важнее информации о нём (…) Не серчайте на меня, если я бываю придирчив и резок. С собою я ещё более жесток, поверьте. Просто без такого конкретного подхода и конкретных целей не будет конкретных результатов, а я привык делать все хорошо, от малых вопросов до больших, и привык побеждать!", - написал Сенцов.

В письме Сенцов ничего не упомянул о текущем состоянии своего здоровья.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Олег Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти месяцы он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.