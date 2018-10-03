Сенцов голодает 143 день. Что сообщили российские журналисты

Российский журналист Павел Каныгин опубликовал в издании Новая газета материал на основе анонимного источника, который сообщил об условиях обмена Сенцова

Адвокат осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что состояние украинского режиссера ухудшилось. Из-за осложнений изменилось состояние крови. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Обмен Сенцова на россиян из США

Сенцову, который голодает 143 дня в российской колонии, назначили соответствующее лечение, рассказал адвокат. Переговоры по обмену политзаключенного пока зашли в тупик, добавил он. Он также отреагировал на публикацию в российской Новой газете, в которой источник утверждал, что власти РФ готовы обменять незаконно заключенного режиссера Сенцова на трех осужденных в США россиян.

Олег Сенцов голодает уже 143-й день

"Надеюсь, американская сторона выступит с заявлением или предложением по обмену Сенцова",- сказал Дмитрий Динзе.

Российское издание Новая газета сообщала, что власти РФ готовы обменять Олега Сенцова на осужденных в США россиян - Виктора Бута и Константина Ярошенко, которые осуждены за контрабанду оружия и наркотиков, а также Марию Бутину, которая находится под арестом. Ее обвиняют в незаконной деятельности в пользу России.

Что опубликовали в росСМИ Новая газета

Российский журналист Павел Каныгин опубликовал в издании Новая газета материал, в котором утверждает, что главным условием для возвращения Сенцова на территорию Украины является выдача РФ ее граждан, осужденных в США.

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Об этом ему рассказал анонимный источник, близкий к переговорам о пленных между Украиной и Россией. По словам журналиста, Москва готова обсуждать такую ​​схему непосредственно с Вашингтоном, при этом Украина формально не будет стороной переговоров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила изданию, что не в курсе таких инициатив. Документ в пользу правдоподобности такого обмена без участия Украины в статье приводит правозащитник Михаил Чаплыга.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила изданию, что не в курсе таких инициатив

Он долгое время работал в офисе украинского омбудсмена.

"Похожий прецедент, когда Киев вроде бы не был стороной переговоров, уже проходил в 2017 году между Россией и Турцией. Тогда Москва выдала Анкаре крымскотатарских активистов Чийгоза и Умерова, а Анкара отпустила двух россиян, обвиняемых в шпионаже", - комментировал Чаплыга.

Чийгоз и Умеров не обращались к руководству России за помилованием. Вскоре после задержания в Турции были доставлены на территорию Украины. Заместитель директора Amnesty International Денис Кривошеев в комментарии Новой газете отметил, что следует учитывать то, что Сенцов осужден политически мотивированным судом, а вина его доказана.

По словам Кривошеева, обмен не должен уклонять кого-либо от ответственности за серьезные преступления и нарушения прав человека.

Что говорят в США

Обмен украинского политзаключенного Олега Сенцова на трех осужденных в США россиян невозможно, заявили в Государственном департаменте США российской службе ВВС.

Информацию, что украинского режиссера Олега Сенцова могут обменять на осужденных в США россиян, опубликовали не случайно, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом он сказал в интервью АТР. Министр заверил, что Вашингтон не будет вести переговоры на эту тему в обход Украины. Также он опроверг то, что РФ инициировала переговоры по обмену украинского режиссера Олега Сенцова на осужденных в США Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Слухи

Украинская сторона не слышала от американских чиновников никакой информации о переговорах с Россией по освобождению политзаключенного Кремля Олега Сенцова, заявила вице-спикер парламента Ирина Геращенко. По ее словам, подобные слухи россияне запустили и в истории с Надеждой Савченко, но это оказалось неправдой.

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По мнению российской правозащитницы Зои Световой, публикации ВВС и Новой газеты нельзя трактовать однозначно. Она не исключила, что это может быть информационный "вброс" российской стороны для того, чтобы увидеть реакцию.

"С одной стороны, нет никаких переговоров и через прессу запускают такие слухи. С другой - это дымовая завеса, а Россия на самом деле выдвигает и другие требования и не только США, но и другим западным лидерам", - сказала Светова.